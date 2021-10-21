Часть покупателей объявила бойкот супермаркету «Сильпо», который выполнил указание Стерненко

Главное: В сети объявили бойкот суперматкету «Сильпо», который отчитался перед, так называемым, «активистом» и националистом Сергеем Стерненко.

Детали: В сети объявили бойкот суперматкету «Сильпо». Это произошло после того, как представитель торговой сети отчитался перед, так называемым, «активистом» и националистом Сергеем Стерненко, которого недавно признали виновным в похищении человека и незаконном обращении с оружием.

«Администрация сети „Сильпо“ отчитывается перед Стерненко о выполнении его указаний про снятие с продажи „непатриотичной“ продукции Yaro. Лично для меня „Сильпо“ закрывается, пусть им Стерненко с патриотами кассу делает. Написать всё, что вы думаете о данной компании, можно в комментариях к публикациям на их страничке тут: https://www.facebook.com/silpo», — написал по этому поводу блогер Юрий Ткачев и привел скрин письма руководителя пресс-службы торговой сети к Стерненко.

Как пишет Лига, скандал с Yaro начался с публикации в Instagram Приваловой фото с Красной площади в Москве, которое она опубликовала 11 октября. В ответ на обвинения в сепаратизме Привалова ответила анекдотом, который высмеивает бандеровцев.