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Новости > Часть покупателей объявила бойкот супермаркету «Сильпо», который выполнил указание Стерненко

Часть покупателей объявила бойкот супермаркету «Сильпо», который выполнил указание Стерненко

Александр Панько
21.10.21 20:31
82
Часть покупателей объявила бойкот супермаркету «Сильпо», который выполнил указание Стерненко

Главное: В сети объявили бойкот суперматкету «Сильпо», который отчитался перед, так называемым, «активистом» и националистом Сергеем Стерненко.

Детали: В сети объявили бойкот суперматкету «Сильпо». Это произошло после того, как представитель торговой сети отчитался перед, так называемым, «активистом» и националистом Сергеем Стерненко, которого недавно признали виновным в похищении человека и незаконном обращении с оружием.

«Администрация сети „Сильпо“ отчитывается перед Стерненко о выполнении его указаний про снятие с продажи „непатриотичной“ продукции Yaro. Лично для меня „Сильпо“ закрывается, пусть им Стерненко с патриотами кассу делает. Написать всё, что вы думаете о данной компании, можно в комментариях к публикациям на их страничке тут: https://www.facebook.com/silpo», — написал по этому поводу блогер Юрий Ткачев и привел скрин письма руководителя пресс-службы торговой сети к Стерненко.

 

Как пишет Лига, скандал с Yaro начался с публикации в Instagram Приваловой фото с Красной площади в Москве, которое она опубликовала 11 октября. В ответ на обвинения в сепаратизме Привалова ответила анекдотом, который высмеивает бандеровцев.

 

Тэги: бойкот, Сильпо, Сергей Стерненко

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