В детсаду в Кременчуге рухнувшее дерево травмировало двух детей

Главное: В Кременчуге на территории детского сада рухнуло дерево. В результате травмы получили двое детей.

Детали: В Полтавской области — в городе Кременчуг — на двоих детей упало дерево. Это произошло на территории детского сада. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ЧП случилось около 12 часов. В полицию поступила информация от медиков, что на территории детского сада, расположенного по улице Софиевской, упало дерево, которое травмировало двух малолетних детей.

Оба травмированных были госпитализированы в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства выясняются.

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Позже эта история получила продолжение.