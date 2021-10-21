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Новости > Под Киевом пройдет Фестиваль конного боевого искусства

Под Киевом пройдет Фестиваль конного боевого искусства

Агата Кловская
21.10.21 09:25
87
Под Киевом пройдет Фестиваль конного боевого искусства

23 и 24 октября Древний Киев Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает всех на зрелищное спортивное событие осени — Чемпионат Украины по верховой стрельбе из лука «Скифы». В Древнем Киеве соберутся сильнейшие конные лучники Украины, чтобы посоревноваться в увлекательном искусстве стрельбы из лука верхом на лошади. Также гостей ждут прогулки на лошадях, вкусные блюда из костра, древнеславянские забавы, экстремальные аттракционы. И все это — в настоящем, живом средневековом городе.

Княжество Киевская Русь — это единственное место в Украине, где проходят соревнования по этому древнейшему боевому искусству. Верховая стрельба из лука объединяет в себе два вида спорта: конный и лучный. Уникальность состязаний состоит в соединении спортивного азарта и романтики древности, которые не оставят равнодушным никого — ни самых маленьких деток, ни взрослых посетителей.

23 и 24 октября со всей страны в Княжество съедутся спортсмены-виртуозы, чтобы соревноваться в меткости стрельбы из традиционного (исторического) лука верхом на лошадях, на полном скаку. Это невероятно сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее зрелище для зрителей.

Соревнования конных лучников пройдут в нескольких стилях, которые использовались в Киевской Руси и Азии в средние века. На участниках состязаний будут исторические наряды и легкие доспехи той страны и эпохи, которую они представляют. Обязательное требование — использование исторического оружия: традиционных лука и стрел из натуральных материалов, изготовленных по древним технологиям.

Конкуренция между участниками будет жесткой, ведь победители турнира получат возможность представлять нашу страну на международных соревнованиях.

Спортсмены и актеры-каскадеры будут выступать в тандеме с лошадьми редких древних пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Некоторых из этих лошадей в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были привезены в нашу страну в единственном экземпляре. Гости могут подойти к этим уникальным животным, погладить их, сфотографироваться и даже совершить прогулку верхом или в экипаже.

В перерывах между соревнованиями посетителей ждет интересная и познавательная программа на историческую тематику с конными выступлениями и традиционными древнеславянскими забавами. Гостей Древнего Киева пригласят принять участие в интересных конкурсах, играх, зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Гости Княжества увидят показательные выступления актеров-каскадеров конно-трюкового театра Древнего Киева по виртуозному владению разными видами средневекового оружия. Всадники и их верные скакуны продемонстрируют элементы джигитовки: различные трюки, которые сейчас используются в показательных выступлениях, а в прошлом помогали в битве и спасали жизни в бою.

Кульминацией программы станет стрельба горящими ядрами из огромного метательного орудия требушета.

Все желающие могут сами освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников. Для этого нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (050) 385-06-14, (050) 385-20-35. И уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управлять лошадью и метко стрелять из лука. Приобщитесь к боевым традициям наших предков.

В Древнем Киеве гости почувствуют себя полноправными жителями средневекового города. Пострелять из лука можно в средневековом тире, а на монетном дворе — отчеканить монету «на счастье» по средневековой технологии. В Княжеской костюмерной можно облачиться в наряды и амуницию времен Киевской Руси и устроить незабываемую фотосессию для соц.сетей. В гостях у знахарки-волхвини за чашкой травяного чая можно прикоснуться к древним тайным знаниям. Любителей экстрима порадуют скоростная горка «Змей Горыныч» и зип-лайн «Полетайло» с маршрутами разной сложности и протяженности.

Подкрепиться можно будет вкусными блюдами с костра, приготовленными княжескими поварами. Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при предварительном бронировании).

«Парк Киевская Русь» — это уникальный комплекс, не имеющий аналогов во всем мире. На основе знаний современной науки воссоздается Древний Киев V-ХІІІ веков в его натуральном размере, в масштабе 1:1.

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Торжественное открытие фестиваля в 13:30. В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

Цена билета: полный билет для взрослого —250 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 100 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, Парк Киевская Русь

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