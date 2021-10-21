Британское издание подробно расписало, как может начаться Третья мировая война

Главное: Как начнется Третья мировая война? Названы страны, которые могут в ней участвовать.

Детали: Британское издание Daily Express написало о том, как может начаться Третья мировая война. Журналисты составили список стран, которые могут ее спровоцировать.

Отмечается: «В первую очередь речь идет о возможном противостоянии США и Ирана из-за ядерной программы. В случае эскалации ситуации Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, через который экспортируется 30% нефти во всем мире. Это грозит ухудшением отношений Вашингтона с союзниками, а также новой войной в Сирии и Йемене. Кроме того, из-за черного золота в полномасштабный конфликт способно перерасти давнее противостояние Ирана с Израилем».

В публикации сказано: «В последние годы также обострились отношения между двумя союзниками по НАТО США и Турцией. Причинами более серьезного конфликта могут стать разногласия из-за курдов, а также амбициозные планы президента Эрдогана».

Информируется: «Белый дом может свести к войне противостояние с КНДР и Китаем. Пхеньян продолжает проводить военные учения, а недавно обвинил американского президента во враждебной политике. Северная Корея предупредила, что ответная реакция приведет к тому, что США окажутся в очень серьезной ситуации».

Сообщается: «Что касается Китая, то, помимо торговой войны, отношения с Вашингтоном грозят обострением из-за растущего влияния обеих стран на международной арене».

В статье говорится: «Война может начаться из-за споров Индии и Пакистана по поводу Кашмира. Этот спор уже привел к многочисленным терактам и волнениям внутри обеих стран. В итоге у премьер-министра Индии может не остаться выбора, кроме как спровоцировать эскалацию конфликта, а учитывая взаимодействие с США, он, вероятно, перерастет в глобальный».

Резюмируется следующее: «С приходом к власти талибов в Афганистане начался террор и постоянные перестрелки. Талибан начал охоту на тех, кто сотрудничал с НАТО или с предыдущим правительством, и может повлиять на безопасность в регионе».

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