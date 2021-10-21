Названы продукты для идеального завтрака

Главное: Названы продукты, которые нужно есть на завтрак. Это яйца и масло.

Детали: Популярный российский диетолог Надежда Цапкина поведала, какие продукты нужно есть на завтрак. Ее цитируют местные СМИ.

По ее словам, с утра следует принимать в пищу яйца и сливочное масло.

Она пояснила: «В состав яиц входит более сорока витаминов: большинство витаминов группы В, А. Е, D, K, а также микро- и макроэлементов, необходимых для поддержания здоровья: магний, цинк, калий, кальций, селен, медь, марганец, железо и т. Д».

Отмечается: «В ста граммах яйца содержится 11-13 грамм протеина. Белок жизненно необходим нашему организму в качестве строительного материала и переноса питательных веществ до клетки».

Эксперт добавила: «Сливочное масло – суперпродукт для нашего организма. Это источник витаминов А, D, Е и К (так как это жирорастворимые витамины, они лучше усваиваются с жирами), а также жирных кислот. Сочетание этих компонентов отлично используется в антивозрастной терапии, так как они замедляют старение, помогают регенерации клеток, что улучшает рост ногтей, волос, повышает упругость кожи».

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