В мировом футболе может появиться интересное нововведение

Главное: В ФИФА вынашивают новую идею. Она касается пресс-конференций для арбитров.

Детали: Для футбольных арбитров хотят ввести пресс-конференции. Данную идею обсуждают в ФИФА.

Принадлежит она известному французскому специалисту Арсену Венгеру, который поведал о ней изданию L’Equipe.

Он сказал: «Это было бы полезно для того, чтобы избегать противоречий и разбираться с ними до того, как люди начнут их обсуждать».

Эксперт добавил: «Для этого нужно получить одобрение судей, и я не знаю, в каком состоянии они находятся после матчей и готовы ли что-то комментировать».

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