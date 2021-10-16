Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Епископ УПЦ рассказал, почему настоящим христианам сопутствует радость

Епископ УПЦ рассказал, почему настоящим христианам сопутствует радость

Александра Кудрявцева
16.10.21 13:15
98
Епископ УПЦ рассказал, почему настоящим христианам сопутствует радость
Главное: Христианство учит человека воспринимать жизнь и радоваться даже простым вещам. И когда научимся радоваться, тогда научимся благодарить.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев) сказал во время церемонии открытия кинофестиваля «Покров».
 
«Научиться благодарить, на самом деле, не так легко, как кажется. Благодарим, как правило, тогда, когда в нашей жизни происходит что-то хорошее. Кроме того, есть люди, которые, что бы с ними не произошло, всегда пребывают в унынии, отчаянии, им всегда плохо. Христиане же учатся во всём видеть Божье благословение, во всех событиях своей жизни видеть Промысел Божий», — отметил епископ Сильвестр.
 
По словам владыки, именно поэтому подлинным христианам сопутствует чувство радости. «Христианство учит человека воспринимать жизнь и радоваться даже простым вещам. И когда научимся радоваться, тогда научимся благодарить. Нельзя научиться благодарить, перед этим не научившись радоваться», — подчеркнул он.
 
«То есть исполнить слова апостола Павла „За всё благодарите“ возможно только тогда, когда ты уже сформировался как христианин и умеешь воспринимать жизнь с точки зрения именно верующего человека», — считает он.
 
Как отметил ректор КДАиС, научиться благодарить — очень важная часть христианской жизни, без неё «нельзя в полной мере называться христианином».
 
«Наше основное таинство — Евхаристия — это тоже благодарение. И я никогда не смогу воспринимать Евхаристию как благодарение, если не учусь благодарить Бога за иные моменты своей жизни», — напомнил епископ.
 
Он также пояснил, где лежат корни неблагодарности. «Грех, поразивший человеческую природу в результате грехопадения прародителей Адама и Евы, имеет разнообразные проявления. Одно из них — неумение благодарить. Не только Бога, но даже друг друга», — сказал владыка Сильвестр.
 
„«Слово „спасибо“, которое говорим человеку, — зачастую уже начало пути благодарения. Потому что если не научимся благодарить человека, не научимся благодарить Бога. Ведь любовь к Богу реализуется, осуществляется, как бы обретает плоть через наше отношение к человеку. Как говорит апостол Иоанн Богослов: если я говорю, что люблю Бога, но не люблю человека, значит я не люблю Бога, я обманщик (1 Ин. 4:20). Если я говорю, что научился благодарить людей, но при этом не могу выдавить из себя благодарность тем, кто во многом связан со мной по жизни, — это значит, что я и Бога не могу поблагодарить. Так что учиться благодарить тяжело, однако хоть маленькими шагами, но надо к этому идти», — пояснил ректор КДАиС.
 
Он напомнил евангельскую историю о десяти прокажённых, которых исцелил Спаситель. Только один из них вернулся поблагодарить Его, остальные ушли (Лк. 17:11–19).
 
«Почему девять не вернулись? Наверное, они в опыте счастья забыли о самом важном — поблагодарить. Но «даже находясь в опыте счастья, своеобразного восторга, человек всё равно должен остановиться и сказать „благодарю“. Если он этого не сделает, то как бы уйдёт от Бога, не возвратится к Нему. А ведь основная задача верующего человека — возвращение к Богу. Благодарение — это всегда возвращение к Богу», — заключил епископ Сильвестр.
 
В тему: Ректор Киевских духовных школ рассказал о миссии Церкви в интернете.

Тэги: христианство, УПЦ, епископ Сильвестр, радость

Комментарии

Статьи

16.10.21 10:07

Начало нефтяной эры. Часть 2 («Венская лампа»)

Автор: Андрей Подволоцкий

Дайджест

Ядро Земли может оказаться вовсе не твердым. Новое исследование
16.10.21 10:32

Ядро Земли может оказаться вовсе не твердым. Новое исследование

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.10.21 15:05

На Ровенщине представители ПЦУ перекрыли общине УПЦ доступ к храму
16.10.21 13:50

Митрополит Онуфрий рассказал о силе смирения
16.10.21 13:38

В личных вещах умершего нардепа Полякова нашли кое-что непонятное
16.10.21 12:40

Епископ УПЦ рассказал, как найти крестного для ребенка
16.10.21 12:15

На Буковине неизвестные ограбили храм УПЦ
16.10.21 11:59

Под картиной слепого мужчины Пабло Пикассо нашли обнаженную женщину
16.10.21 11:35

Запорожский митрополит УПЦ благословил особую молитву перед вакцинацией
16.10.21 10:25

Еще четыре области перешли в «красную» зону. Карантин там будет строгим
16.10.21 09:24

СНБО принял совершенно секретный План обороны Украины
15.10.21 17:41

В Запорожье УПЦ передала детской больнице оборудование стоимостью более 100 тыс грн
16.10.21 13:38

В личных вещах умершего нардепа Полякова нашли кое-что непонятное
16.10.21 10:25

Еще четыре области перешли в «красную» зону. Карантин там будет строгим
16.10.21 09:24

СНБО принял совершенно секретный План обороны Украины
15.10.21 13:22

Зеленский и Шефир пытались вывести деньги из обанкротившегося банка в обход закона, – СМИ
14.10.21 12:17

Еще пять областей Украины — на подходе к «красной» зоне
14.10.21 10:14

Появилось видео последних минут жизни Антона Полякова
14.10.21 09:44

Сегодня в центре Киева автобусы и троллейбусы будут ходить по-другому: все схемы
13.10.21 21:20

Названы области с самой тревожной COVID-ситуацией в Украине
13.10.21 19:00

Главные новости за 13 октября 2021 года
13.10.21 17:13

Власти Киева решили не прислушиваться к рекомендациям Минобразования
12.10.21 13:42

«Сделаем инъекции ночью»: президент Филиппин придумал крайне необычный способ прививать антивакцинаторов
11.10.21 14:46

«Попросили доставить домой»: в деле об отравлении нардепа Полякова появились новые обстоятельства
12.10.21 14:01

Украине напророчили минимальную победу в матче против Боснии и Герцеговины
11.10.21 21:24

К концу месяца передвигаться по Украине станет гораздо сложнее
10.10.21 13:14

В Нигерии нашли неожиданное применение использованным автомобильным покрышкам
12.10.21 14:00

Священник рассказал о духовном смысле таинства Причастия
12.10.21 13:35

В столице на фестивале православного кино «Покров» покажут 83 фильма из 11 стран
09.10.21 21:00

Отбор на ЧМ-2022: Украина одержала тяжелейшую победу над Финляндией
11.10.21 16:52

В Украине поставлен очередной неприятный рекорд, связанный с ковидом
11.10.21 19:00

Главные новости за 11 октября 2021 года
Фото и Видео
В личных вещах умершего нардепа Полякова нашли кое-что непонятное
В личных вещах умершего нардепа Полякова нашли кое-что непонятное
В личных вещах умершего нардепа Полякова нашли кое-что непонятное
В личных вещах умершего нардепа Полякова нашли кое-что непонятное
Под картиной слепого мужчины Пабло Пикассо нашли обнаженную женщину
Под картиной слепого мужчины Пабло Пикассо нашли обнаженную женщину
Австралийка обнаружила на пляже «дьявольский кошелек»
Австралийка обнаружила на пляже «дьявольский кошелек»
Появилось видео последних минут жизни Антона Полякова
Появилось видео последних минут жизни Антона Полякова
Изнасилование, к которому может быть причастен полицейский, обрастает противоречивыми подробностями
Изнасилование, к которому может быть причастен полицейский, обрастает противоречивыми подробностями
Гермация 30-х? В украинском ТикТок новый бандеровский тренд с элементами булинга
Гермация 30-х? В украинском ТикТок новый бандеровский тренд с элементами булинга
В Сети появилось видео ивано-франковских студентов, которые занимаются сексом во время онлайн-лекции
В Сети появилось видео ивано-франковских студентов, которые занимаются сексом во время онлайн-лекции
Корейский сериал стал самым популярным в истории Netflix
Корейский сериал стал самым популярным в истории Netflix
Во Львовской области водитель заставил полицейских пройти тест на алкоголь
Во Львовской области водитель заставил полицейских пройти тест на алкоголь
В Вашингтоне произошло крушение поезда метро
В Вашингтоне произошло крушение поезда метро
fraza.com
Новости блогосферы
11.10.21 22:05

Статья Дмитрия Медведева об Украине это капитуляция
26.09.21 18:20

Европа на грани начала новой войны
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.