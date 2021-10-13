В Одессе водителю маршрутки с людьми пришлось тормозить об столб

Главное: В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали девять пассажиров маршрутного такси. Водитель утверждает, что у транспортного средства отказали тормоза.

Детали: В Малиновском районе Одессы, на первой станции Люстдорфской дороги, 55-летний водитель маршрутного автобуса въехал в бетонный столб. Как сообщается на официальной странице местной полиции в Facebook, в результате аварии получили травмы и обратились за помощью в медицинское учреждение 9 пассажиров.

Водитель утверждает, что у транспортного средства отказали тормоза.

Правоохранители проверяют мужчину на наличие алкоголя в крови. Следствие продолжается.

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