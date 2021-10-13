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Новости > В Одессе водителю маршрутки с людьми пришлось тормозить об столб

В Одессе водителю маршрутки с людьми пришлось тормозить об столб

Александр Панько
13.10.21 16:39
313
В Одессе водителю маршрутки с людьми пришлось тормозить об столб

Главное: В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали девять пассажиров маршрутного такси. Водитель утверждает, что у транспортного средства отказали тормоза.

Детали: В Малиновском районе Одессы, на первой станции Люстдорфской дороги, 55-летний водитель маршрутного автобуса въехал в бетонный столб. Как сообщается на официальной странице местной полиции в Facebook, в результате аварии получили травмы и обратились за помощью в медицинское учреждение 9 пассажиров.

Водитель утверждает, что у транспортного средства отказали тормоза.

Правоохранители проверяют мужчину на наличие алкоголя в крови. Следствие продолжается.

В тему: 7 июня 2021 года во Львове маршрутка врезалась в дерево. Пострадали пять человек.

Тэги: ДТП, травма, маршрутка, Одесса, пассажир, криминал, маршрутное такси, новости Украины

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