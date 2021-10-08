В Киеве от неизвестной болезни скончался один из пионеров украинского интернета

Главное: В Киеве на 48-м году жизни от болезни умер известный айтишник, создатель Украинской баннерной сети и файлообменника Infostore Алексей Мась.

Детали: 6 октября 2021 года скончался известный украинский айтишник, основатель нескольких украинских интернет-стартапов Алексей Мась. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его брата Виктора, причиной смерти стала болезнь.

При этом он не уточнил детали.

Справка: Алексей Мась родился в Киеве в 1974 году. Закончил Радиофизический факультет Киевского государственного университета. В 90-е годы работал в институте автоматизированных систем в строительстве и ряде банков, в том числе с сентября 1997 г по март 2000 г являлся ведущим специалистом НБУ.

В январе 1999 г совместно с Русланом Дмитраковичем создал и запустил Украинскую баннерную сеть (УБС).

Широкой общественности стал известен как создатель популярного файлообменника Infostore, закрытого в декабре 2008 г правоохранительными органами.

Кроме того, Алексей Мась был одним из главных идеологов крупнейшего украинского IT-форума iForum.

В середине нулевых работал советником по IT- и digital-направлению компании «Киевстар». Его задачей был поиск стартапов для интеграции в компанию.

В 2019 году он ушел из корпорации ради собственного проекта — «крафтовых соцсетей». Это онлайн-сообщества, созданные под индивидуальные потребности заказчика. Алексей говорил, что у его проекта есть потенциал стать украинским «единорогом» — стартапом с капитализацией в миллиард долларов.

В тему: 5 декабря 2008 г сотрудниками МВД были изъяты сервера крупнейшей файлообменной сети Украины — «Инфостор». Официально заявленной причиной таких действий правоохранительных органов стало обвинение ресурса и его руководства в размещении на страницах материалов порнографического характера.

Тогда же Алексей Мась прокомментировал происходящее в интервью «Фразе».