На шее нардепа Полякова обнаружены странные следы

Главное: На шее народного депутата Антона Полякова замечены ссадины в виде полос. Других повреждений на теле нардепа не нашли.

Детали: На шее народного депутата Антона Полякова, обнаруженного мертвым в пятницу, 8 октября, замечены ссадины в виде полос. Об этом рассказали источники в правоохранительных органах, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам собеседника, таксист подобрал нардепа в районе остановки «Тампере», но уже через 3 минуты машину остановили патрульные за нарушение ПДД. Правоохранители заметили, что пассажир такси, которым оказался Поляков, был без сознания. Вызванная «скорая» не смогла его реанимировать.

Источник говорит, что на шее Полякова были ссадины в виде полос, прерывающиеся в районе кадыка.

«Судмедэксперты предварительно связывают полосы на шее Полякова со следами от цепочки, которые могли появиться, когда нардепа вытягивали из машины. Других повреждений на теле нардепа не нашли», — сообщает издание.

По данным собеседника, на заднем сиденье такси были следы рвоты.

В тему: Сегодня, 8 октября, ночью скончался депутат Антон Поляков.

После вскрытия была названа причина смерти нардепа Антона Полякова.

Таксист, подвозивший Полякова, рассказал, что происходило с депутатом перед смертью.

У полиции есть две версии смерти нардепа Полякова.