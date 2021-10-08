Глава обновленного Верховного Суда решила уйти в отставку

Главное: Председатель ВСУ Валентина Данишевская предложила провести пленум, посвященный избранию нового главы Суда 22 октября текущего года. При этом сама она отказалась выдвигать свою кандидатуру.

Детали: Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская решила уйти в отставку. Как сообщает «Укринформ», выступая на пленуме в пятницу, 8 октября, она предложила созвать заседание, на котором рассмотреть вопрос избрания нового председателя, на 22 октября.

При этом сама Данишевская, по ее словам, не будет предлагать свою кандидатуру.

«Значит, можем искать в наших рядах следующего председателя Верховного Суда», — заключила она.

Валентину Данишевскую избрали председателем ВС в конце 2017 после того, как после реформы был сформирован новый состав суда.

В тему: 11 ноября 2017 года судьи обновленного Верховного суда приняли присягу. Как заявлял тогдашний президент Украины Петр Порошенко, «состав Верховного Суда обновлен на 95% по сравнению с предыдущим, и каждый четвертый его судья — адвокат или ученый».

Своим руководителем они избрали Валентину Данишевскую.

15 декабря новый суд приступил к работе.