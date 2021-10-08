Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Глава парламентского комитета по соцполитике от души порадовалась смерти коллеги

Глава парламентского комитета по соцполитике от души порадовалась смерти коллеги

Александр Панько
08.10.21 13:05
19
Глава парламентского комитета по соцполитике от души порадовалась смерти коллеги

Главное: Одиозная нардеп из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова порадовалась смерти коллеги Антона Полякова. Депутаты требуют отстранить ее от участия в заседаниях, а также от председательства в Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Детали: Народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов, член фракции «Слуга народа» Галина Третьякова выразила удовлетворение смертью коллеги Антона Полякова. Соответствующий скриншот из фракционного чата на своей странице в Facebook опубликовал нардеп Гео Лерос.

«Как по мне, то это минус один враг. Значит — все хорошо. Расследование должно быть», — написала Третьякова.

Впоследствии в комментариях появилось продолжение с призывом не взывать к «гуманитарной сущности» депутата. «Я с ним в связи с не состояла. А плакать буду только за Слугами народу», — заключила Третьякова.

Как сообщает пресс-служба «Европейской солидарности», руководители парламентских фракций требуют снять Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов. «Какая-то полная моральная деградация. Глава комитета социальной политики Галина Третьякова написала в партийном чате „слуг“ слова радости отнтосительно смерти коллеги, мол, „одним врагом меньше“. А потом еще сказала, что это свобода слова», — заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

«Руководители парламентских фракций подают совместное заявление в регламентный комитет с требованием отстранить Третьякову от 5 сессионных заседаний и отправить ее в отставку с поста председателя комитета соцполитики», — объяснила она.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Госпожа Третьякова позволила себе, мне кажется, неосторожные высказывания. Я извинился перед всеми своими коллегами, перед избирателями за такие высказывания. Госпожа Третьякова покинула зал», — заявил он журналистам в кулуарах парламента.

Отметим, что, как сообщает «Украинская правда», в ходе заседания ВРУ 8 октября сама Третьякова объяснила свое высказывание свободой слова. «Когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь в зале Конституцией, считают, что они могут набрасывать кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что позор — это вам», — заявила она в ответ на крики «Ганьба» в свой адрес.

На этих словах новоизбранный спикер Руслан Стефанчук попросил выключить Третьяковой микрофон. По его словам, «жизнь каждого человека является высшей ценностью — так гарантирует статья третья Конституции Украины». «И давайте прекратим на этом любые спекуляции. А свобода слова, в том числе, означает ответственность за то, что говорит каждый из нас», — заключил он, добавив, что письмо руководителей фракции об отстранении главы Комитета будет рассмотрено позже.

В тему: В ночь на 8 октября в Киеве при странных обстоятельствах скончался народный депутат Антон Поляков, который ранее со скандалом покинул фракцию и партию «Слуга народа».

Напомним: 13 декабря 2019 года Галина Третьякова попалась на интимной переписке в сессионном зале с мужем Сергеем Поповым.

24 июня 2020 года она публично заявила, что «у безработных рождаются дети низкого качества».

Тэги: Верховная Рада Украины, смерть, политика, новости Украины, Слуга народа, Антон Поляков, Галина Третьякова

Комментарии

Статьи

08.10.21 08:59

Украинский арсенал: Ту-95МС

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Дмитрий Марунич: Под созвездием НДС
07.10.21 18:53

Дмитрий Марунич: Под созвездием НДС

Автор: Павел Твердохлиб, «Украинские новости»

Выбор редакции
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Журналисты выпустили фильм о финансовых махинациях Зеленского & Co. Показ расследования пытались заблокировать
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Убийца собственного сына из Ровно - член секты индуистов
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
08.10.21 13:08

Нобелевскую премию мира получили россиянин и филиппинка
08.10.21 12:49

«Они больше всего общались»: нардеп Скороход потеряла сознание, узнав о смерти Полякова
08.10.21 12:47

На Виннитчине освятили часовню УПЦ на могиле архиепископа Симона
08.10.21 12:32

Место спикера Рады недолго оставалось вакантным
08.10.21 12:15

Хор Киевских духовных школ УПЦ выступил на Международном фестивале православной культуры в Австрии
08.10.21 12:08

В Киеве отменили несколько рейсов городской электрички
08.10.21 11:50

Мэр одного из городов Ивано-Франковской области попал в ДТП
08.10.21 11:45

В РПЦ анонсировали будущую встречу Патриарха Кирилла с Папой Римским
08.10.21 11:35

Названа причина смерти нардепа Антона Полякова
08.10.21 10:37

Сельские школьники вместо дистанционки вынуждены копать картошку
08.10.21 12:32

Место спикера Рады недолго оставалось вакантным
08.10.21 11:35

Названа причина смерти нардепа Антона Полякова
08.10.21 10:12

Стало известно, сколько еще нужно времени для приобретения коллективного иммунитета от коронавируса
08.10.21 09:40

Коронавирус в Украине: 16 362 заболевших и 241 погибший
08.10.21 09:33

Минздрав утвердил перечень профессий, для которых вакцинация от COVID стала обязательной
08.10.21 09:09

Опубликована статистика эпидемии коронавируса в Украине с начала года
08.10.21 08:58

Скончался депутат Антон Поляков
07.10.21 23:58

Определились финалисты Лиги наций
07.10.21 19:00

Главные новости за 7 октября 2021 года
07.10.21 16:15

Цена на газ в Европе стремительно снижается
06.10.21 20:19

Стало известно, чего Путин хочет от Зеленского на личной встрече
06.10.21 19:18

Германию потряс неслабый нацистский скандал
02.10.21 09:02

В центре Киева все выходные будет перекрыто движение транспорта: схема объезда
01.10.21 23:23

Перед задержанием Саакашвили объявил о создании новой семьи со «слугой народа»
01.10.21 19:00

Главные новости за 1 октября 2021 года
01.10.21 20:04

В Украине выписан первый автоматический штраф за перевес на фуре
02.10.21 05:34

Всемирный день без алкоголя: какой праздник отмечается 2 октября 2021 года
01.10.21 14:43

Неизвестный мужчина подстрелил водителя главного архивариуса Украины, есть раненый
01.10.21 16:59

В Украине впервые оштрафовали коллекторскую компанию за неэтичное поведение
01.10.21 16:40

Гривна неожиданно попала в авторитетный рейтинг Bloomberg
Фото и Видео
Мэр одного из городов Ивано-Франковской области попал в ДТП
Мэр одного из городов Ивано-Франковской области попал в ДТП
Мэр одного из городов Ивано-Франковской области попал в ДТП
Мэр одного из городов Ивано-Франковской области попал в ДТП
Сельские школьники вместо дистанционки вынуждены копать картошку
Сельские школьники вместо дистанционки вынуждены копать картошку
В Италии начал извергаться… остров
В Италии начал извергаться… остров
Появилось видео аномальных дождей в Италии
Появилось видео аномальных дождей в Италии
Опубликовано видео смертельного землетрясения в Пакистане
Опубликовано видео смертельного землетрясения в Пакистане
Кандидата в мэры Харькова обокрали в поезде
Кандидата в мэры Харькова обокрали в поезде
На Львовщине больницы переполнены COVID-пациентами. Люди лежат даже в коридорах
На Львовщине больницы переполнены COVID-пациентами. Люди лежат даже в коридорах
Опубликованы кадры пыток и издевательств над заключенными в России (Видео 18+)
Опубликованы кадры пыток и издевательств над заключенными в России (Видео 18+)
Сегодня-завтра три области Украины перейдут в «красную» зону карантина
Сегодня-завтра три области Украины перейдут в «красную» зону карантина
Появилось видео, как в Бразилии футболист поколотил арбитра
Появилось видео, как в Бразилии футболист поколотил арбитра
fraza.com
Новости блогосферы
26.09.21 18:20

Европа на грани начала новой войны
23.09.21 20:47

Почему прямое внешнее управление Украиной хуже олигархического
13.09.21 11:17

Латинизация Украины: прочь от наследия Руси и слияние с польским языком
11.09.21 14:04

Трагедия 11 сентября: почему никто не вспоминает про жертв хищнической политики США?

Опрос

На каком языке вы разговариваете?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.