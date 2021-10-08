Глава парламентского комитета по соцполитике от души порадовалась смерти коллеги

Главное: Одиозная нардеп из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова порадовалась смерти коллеги Антона Полякова. Депутаты требуют отстранить ее от участия в заседаниях, а также от председательства в Комитете по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Детали: Народный депутат Украины, глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов, член фракции «Слуга народа» Галина Третьякова выразила удовлетворение смертью коллеги Антона Полякова. Соответствующий скриншот из фракционного чата на своей странице в Facebook опубликовал нардеп Гео Лерос.

«Как по мне, то это минус один враг. Значит — все хорошо. Расследование должно быть», — написала Третьякова.

Впоследствии в комментариях появилось продолжение с призывом не взывать к «гуманитарной сущности» депутата. «Я с ним в связи с не состояла. А плакать буду только за Слугами народу», — заключила Третьякова.

Как сообщает пресс-служба «Европейской солидарности», руководители парламентских фракций требуют снять Третьякову с должности председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов. «Какая-то полная моральная деградация. Глава комитета социальной политики Галина Третьякова написала в партийном чате „слуг“ слова радости отнтосительно смерти коллеги, мол, „одним врагом меньше“. А потом еще сказала, что это свобода слова», — заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

«Руководители парламентских фракций подают совместное заявление в регламентный комитет с требованием отстранить Третьякову от 5 сессионных заседаний и отправить ее в отставку с поста председателя комитета соцполитики», — объяснила она.

Как сообщает Цензор.НЕТ, эту информацию подтвердил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Госпожа Третьякова позволила себе, мне кажется, неосторожные высказывания. Я извинился перед всеми своими коллегами, перед избирателями за такие высказывания. Госпожа Третьякова покинула зал», — заявил он журналистам в кулуарах парламента.

Отметим, что, как сообщает «Украинская правда», в ходе заседания ВРУ 8 октября сама Третьякова объяснила свое высказывание свободой слова. «Когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь в зале Конституцией, считают, что они могут набрасывать кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что позор — это вам», — заявила она в ответ на крики «Ганьба» в свой адрес.

На этих словах новоизбранный спикер Руслан Стефанчук попросил выключить Третьяковой микрофон. По его словам, «жизнь каждого человека является высшей ценностью — так гарантирует статья третья Конституции Украины». «И давайте прекратим на этом любые спекуляции. А свобода слова, в том числе, означает ответственность за то, что говорит каждый из нас», — заключил он, добавив, что письмо руководителей фракции об отстранении главы Комитета будет рассмотрено позже.

В тему: В ночь на 8 октября в Киеве при странных обстоятельствах скончался народный депутат Антон Поляков, который ранее со скандалом покинул фракцию и партию «Слуга народа».

Напомним: 13 декабря 2019 года Галина Третьякова попалась на интимной переписке в сессионном зале с мужем Сергеем Поповым.

24 июня 2020 года она публично заявила, что «у безработных рождаются дети низкого качества».