Место спикера Рады недолго оставалось вакантным

Главное: Народные депутаты Украины избрали новым спикером ВРУ первого заместителя Руслана Стефанчука.

Детали: Новым председателем Верховной Рады Украины стал представитель фракции «Слуга народа» Руслан Стефанчук. Как сообщает Цензор.НЕТ, его кандидатуру поддержал 261 народный депутат.

Зал встретил назначение аплодисментами, а заместитель председателя Елена Кондратюк попросила Стефанчука занять кресло спикера и «помнить, что мы живем в парламентско-президентской республике».

В свою очередь, Стефанчук поблагодарил депутатов за поддержку.

Отметим, что до этого он занимал должность первого заместителя главы ВРУ.

В тему: 7 октября 2021 года Верховная Рада Украины отправила в отставку председателя Дмитрия Разумкова.

Как объяснил председатель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия, соответствующая инициатива связана с разногласиями и «маленькими мелочами, о которых стыдно говорить».