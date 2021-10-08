Коронавирус в Украине: 16 362 заболевших и 241 погибший

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 16 362 человека. Умер 241 больной.

Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. Данные на пятницу, 8 октября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что заболели еще 16 362 человека. Госпитализация понадобилась для 3 526 людей, а выздоровели 4 720 пациентов.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 53 211, методом ИФА – 10 100, экспресс-тестами – 43 558.

Наибольший прирост больных фиксировали в Одесской (1 418), Днепропетровской (1 345), Львовской (1 237), Харьковской (1 025) и Донецкой (949) областях.

Умер еще 241 больной. За все время скончались 58 081 человек.

С начала пандемии коронавирусом заболели 2 514 005 человек, а выздоровели 2 282 482 пациента.

В тему: Опубликована статистика эпидемии коронавируса в Украине с начала года.