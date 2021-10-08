В Киеве отменили несколько рейсов городской электрички

Главное: В связи с техническими причинами сегодня в Киеве отменяются рейсы трех городских электричек. О возобновлении рейсов будет объявлено отдельно.

Детали: В Киеве 8 октября отменят рейсы трех городских электричек. Это связано с техническими причинами. Об этом сообщает пресс-служба Киевпасстранса.

Начиная с 8 октября, движение электричек 7304 (Киев — Волынский — Дарница), 7311/7312 (Дарница — Дарница Пригородный) и 7319 (Дарница — Почайна — Борщаговка) приостановлены.

Решение принято по техническим причинам. О возобновлении рейсов электричек в Киевпасстрансе пообещали сообщить отдельно.

Организация принесла извинения за временные трудности.

В тему: В поезде по дороге из Киева в Харьков обокрали кандидата в мэры Харькова Дениса Ярославского. У него пропала сумка с Макбуком, документами, деньгами и личными вещами.