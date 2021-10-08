Стало известно, сколько еще нужно времени для приобретения коллективного иммунитета от коронавируса

Главное: Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко утверждает, что проблема коронавируса будет присутствовать в мире еще долго. Для приобретения коллективного иммунитета нам понадобится еще два года.

Детали: Коронавирусом в мире переболело меньшинство, поэтому проблема этой болезни будет присутствовать еще долго. Об этом рассказал глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

«В мире проживает 7,5 миллиардов людей. По состоянию на сегодня в мире реализовано более 6 миллиардов доз вакцины. Это говорит о том, что чуть больше 3 миллиардов населения провакцинировано дважды. Переболело 235 миллионов. Это говорит о том, что эпидемиологический хвост этой болезни будет тянуться очень долго. Нам минимум нужно два года до 2024-го, чтобы мы сформировали так называемый коллективный иммунитет», — сказал Сергей Кравченко.

Эксперт отметил, что украинское правительство поступило неразумно, когда отменило ограничительные меры летом.

«Прогноз по поводу роста заболеваемости был сделан в конце мая, начале июня, что он начнется со второй половины июля за счет циркуляции новых штаммов вируса. Инфекционная болезнь границ не имеет, а Кабмин летом отменил все ограничительно-профилактические мероприятия», — отметил Сергей Кравченко.

В тему: Опубликована статистика эпидемии коронавируса в Украине с начала года.