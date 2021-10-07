В Украине продолжают установку камер фиксации нарушений ПДД

Главное: Еще два десятка камер фиксации нарушений ПДД появятся в Украине. Полиция поведала адреса.

Детали: В Украине появятся новые камеры фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает полиция.

С пятницы, 8 октября, заработают еще два десятка аппаратов.

Уже стали известны адреса их установки.

Кременчуг: проспект Свободы, 120/25 направление направления прибора улица Бойко.

Ивано-Франковск: улица Крахивецкая, 216 направление направления прибора улица Вишневая; улица Галицкая, 144 направление направления прибора въезд в город; улица Тисменицкая, 311 направление направления прибора въезд в город; улица Евгения Коновальца, 320 направление направления прибора улица Света; улица Евгения Коновальца, 411 направление направления прибора улица Довбуша.

Тернополь: проспект Соединения, 45-Б направление направления прибора улица Богдана Лепкого; проспект Соединения, 47-Б направление направления прибора Збаражское шоссе; улица Протасевича, 8 направление направления прибора проспект Степана Бандеры; улица Степана Будного, 28 направление направления прибора улица Карпенко.

Кропивницкий: улица Габдрахманова, 35-А направление направления прибора улица Шатило; улица Габдрахманова, 50 направление направления прибора улица Ивана Олинського.

Николаев: проспект Центральный, 160 направление направления прибора Херсонское шоссе.

Сумы: улица Вячеслава Черновола (возле улицы Засумская, 99) направление направление прибора улица Люблинская; улица Харьковская, 96 направление направления прибора улица Сергея Табалы; улица Героев Сумщины, 10 направление направления прибора улица Гагарина; улица Героев Сумщины, 27 направление направления прибора площадь Независимости; улица Героев Крут, 20 направление направления прибора улица Ивана Харитоненко.

Белая Церковь: проспект Князя Владимира (возле улица Надречная, 96) направление направление прибора улица Короленко; улица Леваневского, 48 направление направления прибора улица Некрасова.

Всего по стране будут работать 178 камер.

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