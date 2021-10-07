На бывшее кресло Разумкова претендуют 5 кандидатов

Главное: Депутаты определились с возможной заменой уволенному спикеру Дмитрию Разумкову. На его место претендуют пять человек.

Детали: Народные депутаты Украины выдвинули 5 кандидатов на должность спикера Верховной рады Украины. После этого они ушли на перерыв.

На пост нового спикера Рады выдвинули следующих кандидатов:

— Руслана Стефанчука — был на посту вице-спикера до отставки Дмитрия Разумкова;

— Ярослава Железняка — народный депутат 9 созыва от партии «Голос» номером 4 в списке как член партии. Заместитель главы одноименной фракции. Первый заместитель главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

— Гео Лероса — народный депутат, в сентябре его исключили из фракции «Слуга народа»;

— Алексея Гончаренко — народный депутат, член фракции от «Европейской солидарности»;

— Яну Зинкевич — избрана народным депутатом 9 созыва от партии «Европейская Солидарность» номером 7 в списке как беспартийный. Секретарь Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

В тему: Сегодня Дмитрия Разумкова отправили в отставку с должности председателя Верховной рады Украины. Такое решение поддержали 284 народных избранника.