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Новости > На матч сборной Украины во Львове ввели серьезные ограничения из-за коронавируса

На матч сборной Украины во Львове ввели серьезные ограничения из-за коронавируса

Александр Панько
07.10.21 10:48
530
На матч сборной Украины во Львове ввели серьезные ограничения из-за коронавируса

Главное: На матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины ввели ограничения. Попасть на стадион можно будет при наличии паспорта вакцинации или теста на коронавирус.

Детали: Сборная Украины готовится встретиться с командой Боснии и Герцеговины в рамках отборочного матча на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Игра пройдет 12 октября на стадионе «Арена Львов».

Организаторы поединка рассказали, как болельщики смогут посетить эту игру.

На заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение допустить фанатов на матч только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не более 72 часов до начала игры; экспресс-теста на определение антигена коронавируса, сделанного не более 72 часов до начала матча; а также документа, подтверждающий получение полного курса вакцинации.

На стадионе нужно будет надеть маску и пройти температурный скрининг.

При этом продажа билетов на матч проходит в режиме онлайн, с сам стадион будет заполнен не более чем на две трети.

В тему: Эксперты оценили шансы сборной Украины в квалификации на чемпионат мира в Катаре.

Тэги: Львов, футбол, спорт, сборная Украины по футболу, коронавирус

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