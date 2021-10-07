Коронавирус в Украине: 15 125 заболевших и 314 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 15 125 человек. Умерли 314 людей.
Детали: Ситуация с коронавирусом в Украине существенно ухудшилась. Данные на четверг, 7 октября, приводит министерство здравоохранения.
Выявили еще 15 125 случаев заразы. Госпитализировали 3 541 человека, а выздоровели 4 380 больных.
Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 53 031, методом ИФА – 9 964, экспресс-тестами – 50 082.
Наибольший прирост больных фиксировали в Харьковской (1 168), Львовской (1 130), Одесской (1 059), Днепропетровской (1 042) и Донецкой (985) областях.
Умерли 314 людей. За все время скончались 57 840 человек.
С начала пандемии заболели 2 497 643 человека, а выздоровели 2 277 762 больных.
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