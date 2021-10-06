В киевском спальнике с 21 этажа при загадочных обстоятельствах выпал малолетний ребенок

Главное: В Днепровском районе Киева с балкона одной из квартир на 21 этаже по неизвестным причинам выпал 8-летний ребенок. От полученных травм он скончался на месте.

Детали: Вечером 5 октября в Киеве на Харьковском шоссе 8-летний мальчик выпал с балкона квартиры на 21-м этаже. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, ребенок погиб на месте.

Известно, что он проживал с родителями в этом же доме.

Причина падение пока неизвестна. Полицейские опрашивают родных погибшего, соседей, свидетелей и очевидцев, чтобы выяснить все обстоятельства.

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