В Чернигове невакцинированных работников горсовета заставят сдавать тесты каждые три дня

Главное: В Чернигове сотрудников горсовета, которые не получили вакцину от коронавируса, заставят сдавать ПЦР-тест, который действителен три дня. Городской голова Владислав Атрошенко поручил подготовить соответствующее распоряжение.

Детали: Работников Черниговского горсовета и коммунальных предприятий не будут допускать к работе, если они не вакцинировались или не имеют отрицательного ПЦР-теста, который действителен 3 дня. Об этом сегодня во время расширенного совещания в горсовете заявил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко.

Он проанализировал статистику вакцинации в структурных подразделениях городского совета и коммунальных предприятий и дал поручение профильному заместителю подготовить приказ, о том, что вакцинированные работники должны сдавать ПЦР-тесты каждые 3 дня, чтобы быть допущенными к работе. Атрошенко перечислил управления и отделы, где вакцинировано мало работников и назвал поведение их руководителей безответственным.

«Как вы будете чувствовать себя, как руководители, когда будете хоронить своего работника, которого могли уберечь. Как вы будете чувствовать себя на похоронах?», — сказал Атрошенко во время совещания, обращаясь к коллегам.

В пресс-службе городского совета отметили, что пока распоряжение о недопуске непривитых на работу не подписано.

«Да, городской голова сказал об этом, но пока распоряжения нет. Мэр заинтересован, чтобы работники были вакцинированы и не болели, поэтому в очередной раз подчеркнул, что готов прибегнуть к жестким действиям», — прокомментировали в пресс-службе городского совета.

Уровень вакцинации в различных структурных подразделениях мэрии неодинаковый.

«В нашем подразделении вакцинированы 50% сотрудников, где-то больше, а где-то — наоборот», — отметили в пресс-службе.

Один из самых низких показателей у работников коммунального предприятия «Дворец культуры», где вакцинировано 28% сотрудников.

По информации медиков, в настоящее время уровень заболеваемости в городе не превышает прошлогодние показатели, однако течение болезни является тяжелым. Больше людей нуждаются в кислородной поддержке. В Чернигове после перерыва возобновлена работа ковидного отделения в городской больнице № 3. На начало октября в городе вакцинировано до 20% жителей. Ежедневно работают три пункта вакцинации, на выходных — добавляется еще один.

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