СМИ: «Адвокат» Павел Свитайло обманывает клиентов?

От банального вымогательства и рейдерства, нечистые на руку дельцы, похоже, переходят к более изощренным методам обмана бизнесменов и завладения их активами. Как сообщают «Версии» со ссылкой на «ОРД», якобы склонив доверчивых клиентов к юридическому обслуживанию, злоумышленники завладевают конфиденциальной информацией, выявляют наиболее чувствительные болевые точки и совместно с недобросовестными правоохранителями и представителями криминалитета, начинают отрабатывать собственные схемы давления.

Ярким примером такого мошенничества на рынке юридических услуг, по словам журналистов, якобы является Павел Свитайло.

Павел Свитайло — в конце 90-х — начале 2000 г.г. работал в охране «Масложиркомбината», а затем на рынке «Барабашово». Якобы со скандалом был уволен со всех мест работы. До увольнения с рынка успел заочно окончить пединститут по специальности юрист-правовед, что позволило ему в дальнейшем получить адвокатскую лицензию и открыть собственную практику. В ходе общения с потенциальными клиентами, козыряет якобы несуществующими связями в руководстве Гепрокуратуры, СБУ, МВД и Госбюро расследований, а также в криминальных кругах.

Путь в юридическую, так сказать, "западню" к этому «адвокату» якобы начинается с того, что коммерсантам, желающим упорядочить активы, навести порядок в документах и юридических спорах, начинают поступать рекомендации обратиться к «юристу с большими возможностями» — Павлу Свитайло. Якобы чаще всего он находит будущих жертв сам, по наводке от правоохранителей или криминалитета, — отмечает издание.

Вроде бы, основные методы работы «адвоката» Свитайло — шантаж, доносы, клевета, незаконное получение информации, фабрикация криминальных производств, предоставление наводок оперативникам и криминалитету и пр. Многие покупаются на «юриста с большими возможностями», не подозревая что якобы сами могут стать жертвами произвола. На каждого с кем имеет дело Свитайло, он якобы сразу же начинает собирать собственный компромат, записывая на диктофон все разговоры и документируя каждый шаг.

После заключения договора о сотрудничестве, клиенты якобы оказываются втянуты в мошенническую игру, где целью является не защита их интересов, а выманивание денег и отъем активов по заранее намеченному сценарию. Предложения о помощи якобы начнут поступать противоположной стороне конфликта, «защитники» будут двурушничать и играть на стороне каждого участника противостояния, участники юридического спора будут подстрекаться на радикальные действия и постоянное повышение ставок. По мере умножения проблем, также якобы будут вырастать гонорары и коррупционные прайсы, а сами клиенты могут стать жертвами бандитских нападений, милицейских обысков, шантажа и вымогательства.

В целом, войдя в такое «сотрудничество», избавиться от него якобы будет очень непросто. Результат, вроде бы, всегда один — большое количество утекшей чувствительной для бизнеса информации, испорченная репутация, шантаж и угрозы со стороны «адвоката» и его приспешников, — предупреждают журналисты.