Немец, итальянец и американец «сообразили» на троих Нобелевскую премию по физике

Главное: Лауреатами Нобелевской премии по физике стали сразу трое ученых. Одну половину премии вручат за надежный прогноз глобального потепления, а вторую — за анализ сложных физических систем.

Детали: Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2021 году стали немец Клаус Хассельман, итальянец Джорджо Паризи и американец японского происхождения Сюкуро Манабэ. Их имена 5 октября объявил Нобелевский комитет.

Отмечается, что Хассельман и Манабэ получили награду за «физическое моделирование земного климата и количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления», а Паризи — за «открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах на масштабах от атомов до планет».

Таким образом, денежную премию в размере десять миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов) разделят: одну часть средств получат Манабэ и Хассельман, а вторую половину суммы — Паризи.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi «for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.» pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Из-за пандемии COVID-19 второй год подряд награды по физике, химии, медицине и литературе вручаются не в Швеции, а в тех странах, где проживают лауреаты.

6 октября назовут обладателя премии по химии, 7 октября — по литературе.

Лауреата премии мира объявят в Осло в пятницу, 8 октября, а премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля присудят 11 октября.

В тему: Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение.