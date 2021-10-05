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Новости > Немец, итальянец и американец «сообразили» на троих Нобелевскую премию по физике

Немец, итальянец и американец «сообразили» на троих Нобелевскую премию по физике

Агата Кловская
05.10.21 15:46
397
Немец, итальянец и американец «сообразили» на троих Нобелевскую премию по физике

Главное: Лауреатами Нобелевской премии по физике стали сразу трое ученых. Одну половину премии вручат за надежный прогноз глобального потепления, а вторую — за анализ сложных физических систем.

Детали: Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2021 году стали немец Клаус Хассельман, итальянец Джорджо Паризи и американец японского происхождения Сюкуро Манабэ. Их имена 5 октября объявил Нобелевский комитет.

Отмечается, что Хассельман и Манабэ получили награду за «физическое моделирование земного климата и количественный анализ вариаций и надежный прогноз глобального потепления», а Паризи — за «открытие того, как беспорядок и флуктуации взаимодействуют в физических системах на масштабах от атомов до планет».

Таким образом, денежную премию в размере десять миллионов шведских крон (около 1,1 миллиона долларов) разделят: одну часть средств получат Манабэ и Хассельман, а вторую половину суммы — Паризи.

Из-за пандемии COVID-19 второй год подряд награды по физике, химии, медицине и литературе вручаются не в Швеции, а в тех странах, где проживают лауреаты.

6 октября назовут обладателя премии по химии, 7 октября — по литературе.

Лауреата премии мира объявят в Осло в пятницу, 8 октября, а премию по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля присудят 11 октября.

В тему: Нобелевскую премию по медицине вручили за открытие рецепторов, реагирующих на температуру и прикосновение.

Тэги: ученые, мир, наука, Нобелевская премия, физика

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