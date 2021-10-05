В полиции рассказали, какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов

Главное: За подделку COVID-сертификатов в Украине могут привлечь к ответственности, начиная от штрафных санкций и до 8 лет лишения свободы. Услугами фейковых документов воспользовались 1750 человек.

Детали: В полиции рассказали, какая в Украине сложилась ситуация с подделкой COVID-сертификатов. Об этом заявил начальник Департамента киберполиции Национальной полиции Украины Александр Грынчак.

По его словам, 94% ресурсов, которые предлагают продажу сертификатов, являются фейковыми или это работа мошенников. Открыто 486 уголовных производств, провели 140 обысков.

Правоохранители объявили 85 подозрений и заблокировали 83 ресурса. 1750 граждан воспользовались услугами мошенников.

«Будет продолжаться проверка тех граждан и сделаем все чтобы привлечь к уголовной ответственности этих лиц», — заявил Гринчак.

Поддельный COVID-сертификат стоит от 2 до 15 тысяч гривен.

ПЦР-тест оценивается от 200 до 700 гривен.

По словам Грынчака, людей, которые нарушают закон, могут привлечь к ответственности, начиная от штрафных санкций и до 8 лет лишения свободы, зависит от квалификации дела.

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