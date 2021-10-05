В Киеве из-за коронавируса могут ввести новые ограничения

Главное: Столичный голова Виталий Кличко рассказал об ограничениях, которые могут ввести в Киеве из-за ухудшения ситуации. Рассматриваются различные варианты.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие ограничения могут ввести в городе из-за COVID-19. Их будут контролировать полиция с Муниципальной вартой, в том числе сотрудники коммунальных предприятий. Об это он рассказал в интервью «РБК-Украина».

По его словам, в преддверии возможного ухудшения ситуации разрабатывается алгоритм дальнейшего ужесточения правил, которые основаны на опыте других стран.

«Например, когда только при наличии QR-кода о вакцинации человек сможет присутствовать на массовых мероприятиях, ходить в кафе и рестораны, в места, где есть вероятность близкого контакта с большим количеством людей и распространения инфекции. Мы рассматриваем такие варианты ограничений», — сообщил он.

Кличко сообщил, что такие ограничения могут касаться и проезда в общественном транспорте.

«Но, подчеркну, это на уровне идей пока — варианты, которые рассматриваются», — отметил мэр города.

Вводить COVID-сертификаты в общественном транспорте на случай красного уровня власти не хотят.

«Но в случае резкого ухудшения ситуации — для того, чтобы не вводить полный локдаун, как это было в прошлом году, мы рассматриваем различные возможные гибридные ограничения, которые сейчас используют некоторые страны», — сообщил Кличко.

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