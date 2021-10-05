Главные новости за 5 октября 2021 года

- Коронавирусом в Украине заболели 9 846 людей. Скончались 317 человек.

- В конце октября в Украине ожидается пик заболеваемости коронавирусом. В СНБО сообщили, что сейчас медицинская система готова к гораздо большей нагрузке, чем в начале эпидемии.

- В Украине на выходные похолодает. Но должно быть сухо.

- Windows 11 вышла. Произошло это на день раньше.

- Газ продолжает рекордно дорожать. Уже 1 303 доллара за тысячу кубометров.

- Инженеры Facebook озвучили официальную причину самого крупного сбоя в истории компании. По их словам, это произошло из-за изменения конфигурации маршрутизаторов.