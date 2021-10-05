В ООН прикинули, когда восстановится мировой туризм

Главное: Мировой туризм начал оживать. Восстановление планируется через пару-тройку лет.

Детали: Эксперты Всемирной туристской организации при ООН рассказали о ситуации с мировым туризмом. Там заметили его оживление.

Отмечается, что в минувшем июле международные границы пересекли 54 миллиона туристов – это наивысший показатель с апреля 2020-го года.

Уточняется также, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда число международных туристов насчитывало около 34 миллионов человек, их число выросло на 37%. При этом данные цифры на 67% меньше, чем было в 2019-м году (164 миллиона человек за месяц).

Специалисты информирует: «Сокращение международных туристических потоков по сравнению с данными за январь-июль 2019-го года составляет 80%».

Как стало известно, Азиатско-Тихоокеанский регион по-прежнему демонстрировал самые слабые результаты в период с января по июль: число международных прибытий сократилось на 95% по сравнению с 2019-м годом. На Ближнем Востоке спад составил 82%, в Европе и Африке – 77%, в Северной и Южной Америке – 68%.

В ООН сообщают, что сейчас существует высокий спрос на международный туризм, и многие направления начали принимать посетителей безопасно и ответственно.

Ожидается, что полностью мировой туризм восстановится через два-три года.

В тему: В Украину стали чаще ехать туристы.