Газовые фьючерсы продолжают стремительно дорожать

Главное: Газ продолжает рекордно дорожать. Уже 1 303 доллара за тысячу кубометров.

Детали: Стремительный рост цены газа продолжается. Во вторник, 5 октября, ноябрьские фьючерсы в Европе взяли очередную планку.

Об этом говорят данные торгов на ICE Futures.

Всего за сутки «голубое топливо» выросло в цене на 12%.

Отмечается, что цена фьючерсов по индексу голландского TTF составила 1 303 доллара за тысячу кубометров.

Стоит добавить, что еще в августе газ торговали по 515 долларов.

Специалисты связывают взлет цены с низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа, а также ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.

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