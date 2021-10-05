Коронавирус в России обновил антирекорд смертности

Главное: В России ухудшается ситуация с коронавирусом. Умерло рекордное число людей.

Детали: Во вторник, 5 октября, в России зафиксирован антирекорд смертности от коронавируса. По данным властей страны, за сутки скончались 895 людей.

Лидерами по смертности остаются Москва (72) и Санкт-Петербург (58).

Всего число жертв заразы выросло до 211 696 человек.

Фиксируется и ошеломляющая заболеваемость. За сутки заразились 25 110 человек, за все время заболели уже 7 637 427 людей.

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