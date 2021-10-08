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Новости > Всемирный день яйца: какой праздник отмечается 8 октября 2021 года

Всемирный день яйца: какой праздник отмечается 8 октября 2021 года

Александр Панько
08.10.21 05:30
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Всемирный день яйца: какой праздник отмечается 8 октября 2021 года

Сегодня, 8 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день яйца и Сергей Капустник или Курятник.

Всемирный день яйца

Этот праздник существует с 1996 года. Дата была учреждена МЭК (Международная яичная комиссия) на очередной Венской конференции.

Основными предпосылками для объявления Всемирного дня яйца стали: содействие международному сотрудничеству между всеми секторами яичной промышленности; стимулирование развития качественных статистических данных по исследованию рынка яиц и яичных продуктов; содействие гармонизации международных маркетинговых стандартов; поощрение гигиеническому производству; изучение и помощь в проблеме международной торговли; содействия работе, проводимой международными агентствами в странах, где уровень питания и продовольственной безопасности является недостаточным; поощрения стран, стремящихся повысить потребление яиц и яичных продуктов; внедрение мероприятий по улучшению в жизни несушек; поощрение действий, способствующих охране окружающей среды.

Всемирный день яйца отмечают во вторую пятницу октября.

Сергей Капустник или Курятник

Православная церковь каждый год в этот день почитает память Сергия Радонежского. В народе же с давних времен готовили капусту для закваски, начинали подготовку к свадебному сезону и забивали кур для продажи.

В народе святого считают хранителем кур. В этот день крестьяне резали птиц на продажу, а также начинали рубить капусту для закваски.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День юриста Украины;

- Всемирный день осьминога;

- День солнечных улыбок;

- Международный день лесбиянок.

Тэги: яйца, общество, мир, праздники, новости Украины

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