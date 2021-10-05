В Крыму зафиксирована рекордная вспышка коронавируса

Главное: Коронавирусом в Крыму заболели 441 человек. Это новый антирекорд.
Детали: Коронавирус в аннексированном Россией Крыму показывает значительный всплеск. Данные приводят местные медики.
Сообщается, что за последние сутки выявили еще 441 случай заразы – это новый антирекорд для полуострова.
Уточняется, что выздоровели 505 больных, а пятнадцать человек скончались.
В общей сложности было проведено 1 608 тестов.
С начала пандемии в Крыму заболели 81 363 человек (69 542 больных выздоровели). Жертвами коронавируса стали 2 630 людей.
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