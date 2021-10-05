Windows 11 выпустили досрочно

Главное: Windows 11 вышла. Произошло это на день раньше.

Детали: В понедельник, 4 октября, вышла операционная система Windows 11. Произошло это на день раньше, чем планировалось, сообщает компания Microsoft.

ОС уже можно загрузить.

Разработчики говорят: «Windows 11 – это новый опыт Windows, призванный приблизить вас к тому, что вы любите».

Уточняется, что минимальные требования к компьютерам для Windows 11 стали строже: установить операционную систему получится на машину с процессором Intel Core 8-го поколения или Ryzen 2000 и новее. Также потребуются 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

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