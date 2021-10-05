Коронавирус в Украине: 9 846 заболевших и 317 погибших

Главное: Коронавирусом в Украине заболели 9 846 людей. Скончались 317 человек.

Детали: Смертность от коронавируса в Украине растет. Данные на вторник, 5 октября, приводит министерство здравоохранения.

Сообщается, что выявили еще 9 846 случаев заразы. Госпитализировали 1 881 больных, а выздоровели 4 229 людей.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 37 080, методом ИФА – 8 762, экспресс-тестами – 28 283.

Наибольший прирост больных фиксировали в Днепропетровской (992), Харьковской (940), Одесской (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

Умерли еще 317 человек. За все время скончались 57 206 людей.

С начала пандемии заболели 2 469 856 людей, а выздоровели 2 268 752 человек.

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