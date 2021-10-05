В музей Киевских духовных школ пожертвовали богослужебные реликвии XVIII века

В Запорожье зажглись голубые звезды
Марк Цукерберг потерял огромную сумму из-за сбоя в работе Facebook
Коронавирус в Украине: 9 846 заболевших и 317 погибших
На фоне глобального сбоя в работе Facebook произошел самый большой в истории слив персональных данных
Главные новости за 4 октября 2021 года
В ОП отреагировали на фильм об оффшорных фирмах Зеленского
В Киеве «заминировали» университет имени Драгоманова
В Грузии узнали, что Саакашвили планировал убийства лидеров оппозиции
Украинцам рассказали, что будет с тарифами на горячую воду и отопление
В Грузии назвали условие возвращения Саакашвили в Украину
Зеленский рассказал, что думает о возможной встрече с Путиным