Саакашвили грозится голодать до конца жизни

Главное: Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили намерен продолжать свою голодовку до конца жизни. При этом он отказался от предложения врачей о любой форме вмешательства в случае бессознательного состояния.

Детали: Глава исполкома Нацсовета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что намерен продолжать свою голодовку до конца жизни. Как пишет «Грузия онлайн», об этом заявил его адвокат Ника Гварамия, зачитавший письмо Саакашвили.

В нем политик утверждает, что вернулся на родину, чтобы «помочь нашему народу в деле восстановления свободы и демократии».

«Как и ожидалось, режим меня арестовал, но я остаюсь свободным человеком будучи за решеткой. Как вам наверно известно, я объявил голодовку. Хочу, чтобы вы знали — я не прекращу ее ни в коем случае, до тех пор, пока я и задержанные из-за меня люди не будут освобождены. Я очень люблю жизнь, но голодовка, в любом случае, продлится до конца моей жизни. Моим существованием я своему народу большую помощь не окажу. Готов хотя бы своей отверженностью подтвердить, что за Грузию стоит жить и стоит умереть», — заявил он.

Саакашвили добавил, что предварительно отказался от предложения врачей о любой форме вмешательства в случае бессознательного состояния.

В тему: 1 октября в Грузии задержали Михаила Саакашвили. В тюрьме он объявил голодовку.

Перед задержанием Саакашвили объявил о создании новой семьи со «слугой народа».

В Грузии назвали условие возвращения Саакашвили в Украину.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили утверждает, что бывший президент страны Михаил Саакашвили планировал убийства лидеров оппозиции.