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Новости > Всемирный день учителя: какой праздник отмечается 5 октября 2021 года

Всемирный день учителя: какой праздник отмечается 5 октября 2021 года

Агата Кловская
05.10.21 05:51
825
Всемирный день учителя: какой праздник отмечается 5 октября 2021 года

Сегодня, 5 октября 2021 года, в мире и Украине отмечают Всемирный день учителя и Международный день против проституции.

Всемирный день учителя

Многие страны, например, Украина, отмечают День учителя в первое воскресенье октября. Считается, что исторической датой, благодаря которой день учителя отмечают именно 5 октября, является день конференции в Париже в 1966 году. В этот день впервые был поднят вопрос о статусе учителей, оговаривались проблемы их работы. Эту дату Днем учителя стали называть с 1994 года.

День выбирали еще и исходя из дат каникул.

Важно, чтоб праздник дня учителя не попадал ни на зимние, ни на весенние каникулы в разных полушариях Земли. В этот день традиционно организовываются праздничные мероприятия, где представители этой профессии могут обменяться опытом, мыслями и стремлениями. В нашей стране организовывают концерты для учителей, форумы, конференции и семинары.

Международный день против проституции

Проституция впервые была легализована в Дании в 1990-х годах. Сегодня на основании полученной лицензии в этой сфере официально работают представительницы этой профессии из Германии, Нидерландов, Швейцарии, Австрии, Греции и Турции.

Страны Восточной Европы, как и США, не признают законным продажу собственного тела. Международный день против проституции, учрежденный в 2002 году, направлен против физического, экономического и психологического насилия женщин или мужчин, которые под давлением этих факторов идут работать в бордели и стрип-клубы. Этот День призывает к уважению свободы воли и отказу от принижения к торговле своим телом.

В этой сфере задействовано около 40 миллионов девушек и женщин, которые страдают от низкой самооценки, травматической привязанности, ночных кошмаров, неврозов, алкоголизма и наркомании. Международный день против проституции призывает современное общество запретить сексуальную эксплуатацию, перестать относится к человеку как к товару и считать торговлю телом нормой жизни.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День напутствий улетающим птицам;

- День «Сделай что-нибудь приятное»;

- Всемирный день Джеймса Бонда;

- День памяти священномученика Фоки Синопского.

Тэги: общество, мир, учитель, праздники, новости Украины

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