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Новости > У покупателей элитного жилья в поселке Big Kozin проблемы. Земля ворованная, — СМИ

У покупателей элитного жилья в поселке Big Kozin проблемы. Земля ворованная, — СМИ

Автор: «Фраза»
01.10.21 09:30
130
У покупателей элитного жилья в поселке Big Kozin проблемы. Земля ворованная, — СМИ

Скандал на рынке столичной недвижимости. Элитный коттеджный поселок Big Kozin (Конча-Заспа) на берегу Днепра по улице Старокиевской начал застройку на фактически украденных у территориальной громады поселка и бизнеса землях. Детали цепочки афер вскрыло Агентство журналистских расследований Marionetki.net.

По данным агентства, компания застройщика Андрея Мартынова, ООО «Рейнир бизнес групп», противоправно получила в управление свыше 45 гектаров.

Из них 40,8 гектаров были фактически украдены у жителей пгт. Козин. А более 7 гектаров рейдерским путем отобраны у бизнесмена Никиты Самусева.

Именно на этих 45 гектарах объявлено строительство самого дорогого и уникального поселка, где стоимость одного дома составляет около 1 500 000 долларов. Всего планируется построить 150 коттеджей. В итоге застройщик получит порядка 250 миллионов долларов прибыли.

Между тем, как подсчитали журналисты-расследователи, для аферистов затраты на рейдерский захват 7 гектаров земли бизнесмена Самусева, противоправный вывод в частную собственность 40,8 гектаров земель территориальной общины поселка Козин составили не более 2,5 миллионов долларов.

Право постоянного пользования 40,8 гектарами с 1997 года было зарегистрировано за неким ООО «Симинвест».

В 2019 году это товарищество продало ООО «Кватро лизинг» 16 объектов незавершенного строительства, которые были размещены на этой территории (по документам жилые дома с готовностью от 11 до 50%).

Через 6 дней ООО «Кватро лизинг» продал эти недострои компании ООО «Рейнир бизнес групп», конечными бенефициарными собственниками которого являются Андрей Мартынов и Евгений Сингаевский.

После покупки недостроя ООО «Рейнир бизнес групп» обратилось в поселковый совет с заявлением о предоставлении права аренды 40,8 гектаров земли только на том основании, что на ней есть объекты незавершенного строительства (что незаконно, так как объект незавершенного строительства, на самом деле, не дает такого права).

Поселковый совет своим решением от 10 апреля 2019 года без торгов (аукциона), вне конкурса предоставил в аренду на 49 лет предприятию Мартынова земельный участок площадью 40,8895 га по адресу смт. Козин, улица Старокиевская, 59.

Затем эти 40,8 гектаров решениями сессий поселкового совета были раздроблены на мелкие участки, часть из которых продали ООО «Рейнир бизнес групп», а другая часть осталась арендованной у поселкового совета.

Сейчас на этой территории ведется незаконное строительство рекреационно-жилого комплекса.

По данным Агентства, застройщик не имеет разрешительной документации, а также выходит за пределы 100 метровой защитной прибрежной полосы.

Приведенные нарушения могут привести к возврату имущества территориальной общине.

Как сообщает Агентство, к землям элитного коттеджного городка были приобщены и 8 захваченных рейдерским путем земельных участков бизнесмена Никиты Самусева.

Историю о захвате изложило издание «Дело».

В данное время на участки Никиты Самусева наложен очередной арест, а Обуховский районный суд слушает иск о признании права собственности на них за бизнесменом.

Несмотря на это, съемка квадрокоптера агентства показала, что здесь находятся строительные материалы коттеджного городка Big Kozin.

А менеджеры по продажам рассказывают, что на участках Самусева будут размещены объекты инфраструктуры — школа, спортивные и торговые площадки.

Управляющий партнер адвокатского объединения «GNS Partners» Виталий Наконечный добавил, что через земельный участок Никиты Самусева проходит мост, который соединяет подъезд к коттеджному поселку Big Kozin со стороны улицы Старокиевской, основная часть которого находится на полуострове. Именно по этой причине Мартынов, по его мнению, и мог организовать рейдерский захват имущества Самусева.

Журналисты-расследователи призвали прокурора Киевской области на основании опубликованных данных внести сведения о преступлениях в ЕРДР и начать досудебное расследование по фактам незаконной передачи 40,8 гектар без конкурса ООО «Рейнир бизнес групп» Андрея Мартынова. А также привлечь к ответственности фигурантов рейдерского захвата имущества бизнесмена — черных регистраторов, полицейских, которые затягивали и закрывали уголовное производство, прокуроров, которые закрывали глаза на системные преступления с Реестром имущественных прав, сотрудников Минюста, которые покрывали темные схемы.

Тэги: чиновники, Козин, Big Kozin, Никита Самусев, Минюст, Андрей Мартынов, Рейнир бизнес групп, коттеджи, элитный поселок

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