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Новости > В Херсонской области УПЦ проведет конференцию по молодежному служению

В Херсонской области УПЦ проведет конференцию по молодежному служению

Александра Кудрявцева
28.09.21 14:25
109
В Херсонской области УПЦ проведет конференцию по молодежному служению
Главное: В Херсонской области, в Лазурном, с 4 по 8 октября состоится ХХI Всеукраинская конференция глав и представителей епархиальных отделов Украинской Православной Церкви по работе с молодежью.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук архиепископа Ионы, во время конференции Одесская епархия проведет интенсивный тренинг по организации работы с молодёжью на приходе.
 
Планируется рассмотреть темы: Бумеры, зуммеры, милениалы, или Чем отличается поколение Z от поколения Y и от поколения Х (Особенности современной молодежи); Священник и светская работа; презентация православного направления Международной антинаркотической Ассоциации; «Схема молодежки» на примере конкретного прихода, с учетом усвоенного. 
 
Форум священнослужителей и общественных деятелей, работающих с молодежью, за 10 лет стал площадкой для общения и обмена опытом молодежного служения представителей всех епархий Украинской Православной Церкви.
 
Первая конференция состоялась в мае 2011 года в селе Войково Згуровского района Киевской области. С тех пор мероприятия проходили на морском побережье: до 2014 года - в пригороде Севастополя Балаклаве, а затем в Бердянске, Коблево и поселке Лазурное на Херсонщине.
 
В тему: В Киевских духовных школах проведут международную конференцию, посвященную проблемам пастырского служения в современном мире.
 

Тэги: молодежь, конференция, УПЦ

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