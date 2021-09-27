Госдолг Украины чуть-чуть сократился за месяц

Главное: Госдолг Украины сокращается. Появились данные по итогам августа.

Детали: В августе государственный долг Украины сократился. Данные приводит министерство финансов.

Сообщается, что на 31 августа он составил 2 485,35 миллиарда гривен (92,53 миллиарда долларов)

За последний месяц лета эта цифра снизилась в гривневом эквиваленте на 14,28 миллиарда (0,6%), а в долларовом – на 0,44 миллиарда (0,5%).

Уточняется, что внешний долг составлял 1 463,57 миллиарда гривен (58,89% от общей суммы) или 54,49 миллиарда долларов.

Внутренний долг составлял 1 021,78 миллиарда гривен (41,11%) – это 38,04 миллиарда долларов.

Как информируется, государственный долг составлял 2 199,97 миллиарда гривен (88,52% от суммы долга) или 81,90 миллиарда долларов.

Гарантированный государством долг нашей страны составлял 285,38 миллиарда гривен (11,48%) или 10,62 миллиарда долларов.

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