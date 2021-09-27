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Новости > В МИД рассказали, чего ждать Украине после выборов в Германии

В МИД рассказали, чего ждать Украине после выборов в Германии

Александр Панько
27.09.21 11:57
317
В МИД рассказали, чего ждать Украине после выборов в Германии

Главное: Украина еще до выборов в Германии проводила системную работу со всеми политическими силами этой страны. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, сейчас она рассчитывает на формирование благоприятной для развития украино-немецких отношений коалиции.

Детали: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что коалиция, которая будет сформирована в Германии после парламентских выборов, в любом случае окажется благоприятной для развития украинского-германских отношений. Как сообщает пресс-служба МИД, по его словам, это связано с тем, что украинское руководство еще до парламентских выборов системно работало со всеми ведущими политическими силами ФРГ.

«Имя канцлера важно, но Украина больше всего интересует, какой будет коалиция. С тех комбинаций, которые я сейчас вижу, коалиция будет благоприятной для развития украино-германских отношений», — заявил дипломат, подчеркнув, что сам он общался с лидером социал-демократов Олафом Шольцем, когда был в Берлине, а президент Украины Владимир Зеленский общался с лидером христианских демократов (ХДС/ХСС) Армином Лашетом.

«Мы работали с каждой из политических сил, которые сейчас будут вести коалиционные переговоры и доказывали им позицию Украины по ключевым вопросам», — объяснил Кулеба.

Министр отметил, что Германия является той страной, в которой для достижения положительных результатов в двусторонних отношениях необходима именно такая долгосрочная и системная работа.

По его словам, развитие отношений со стратегическими партнерами, в число которых входит Германия, является одним из ключевых приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

В тему: 26 сентября 2021 года в Германии прошли выборы в Бундестаг, победителем которых стала Социал-демократическая партия. Таким образом, она получила шанс сформировать новое правительство во главе с Олафом Шольцем. Однако для этого социал-демократам придется войти в коалицию с другими партиями, прошедшими в парламент.

Тэги: парламент, Германия, выборы, Министерство иностранных дел Украины, коалиция, политика, Бундестаг, новости Украины, Дмитрий Кулеба, Олаф Шольц, Армин Лашет

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