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Новости > Стало известно, кто из футболистов заработал в этом году больше всего

Стало известно, кто из футболистов заработал в этом году больше всего

Александр Панько
23.09.21 00:01
196
Стало известно, кто из футболистов заработал в этом году больше всего

Главное: Самым богатым футболистом 2021 года стал Криштиану Роналду. Он заработал 125 миллионов долларов.

Детали: Издание Forbes назвало самых богатых футболистов 2021 года. Больше всех заработал португалец Криштиану Роналду – 125 миллионов долларов.

Уточняется, что новичок «Манчестер Юнайтед» получил 70 миллионов как зарплату, и еще 55 миллионов составили его доходы от рекламы.

При этом аргентинский новичок ПСЖ Лионель Месси заработал в этом году 110 миллионов (75 и 35 миллионов соответственно).

Третье место занял еще один игрок парижского клуба бразилец Неймар – он заработал 95 миллионов долларов.

В пятерку футбольных толстосумов также попали французский нападающий парижской команды Килиан Мбаппе (43 миллиона) и египтянин Мохамед Салах, выступающий за «Ливерпуль» (41 миллион).

В тему: Месси устроил первый скандал в Париже.

Тэги: футбол, деньги, Криштиану Роналду, спорт, Лионель Месси

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