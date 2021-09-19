Ученые поставили искусственный интеллект на службу в борьбе с коронавирусом

Главное: Объединенная группа медиков из 20 больниц по всему миру научила искусственный интеллект предсказывать исход COVID-19 у пациентов, вплоть до смертельного.

Детали: Международная команда исследователей и медиков из 20 больниц мира смогла создать модель искусственного интеллекта, способную предсказывать развитие коронавирусной болезни COVID-19 у пациентов, включая необходимый объем кислорода на ИВЛ и смерть. Как сообщает Lenta.ru, для обучения модели EXAM исследователи использовали федеративный метод, при котором та использует данные многих серверов без перемещения их на центральный (федеративный).

Информация о более чем 16 тысячах пациентов — в том числе рентгеновские снимки легких и данные о состоянии здоровья — для сохранения конфиденциальности была полностью обезличена.

После двух недель обучения EXAM протестировали на десяти тысячах пациентов больниц на пяти континентах. Модель смогла предсказать необходимый объем кислорода или вероятную смерть через 24 часа после госпитализации пациента с чувствительностью в 95% и сенситивностью в 88%.

Для периода в 72 часа чувствительность могла достигать 100%.

В тему: В середине 2021 года группа ученых из Массачусетского технологического института и Гарвардского университета создали медицинскую маску, которая позволяет определить наличие инфекции в организме человека за 90 минут с помощью одноразовых датчиков.