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Новости > Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле подвига Александра Невского

Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле подвига Александра Невского

Александра Кудрявцева
12.09.21 17:15
467
Митрополит УПЦ рассказал о духовном смысле подвига Александра Невского
Главное: Нужно следовать примеру святого благоверного князя Александра Невского и не бояться свидетельствовать о своей глубокой вере.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука во время проповеди.
 
«Слово Божье в современном мире должно не только звучать, но и утверждаться на личном примере. Апостолы не только возвещали слово Божье, но и всей своей жизнью демонстрировали верность Слову. Всей своей жизнью они свидетельствовали о том, как нужно выполнять заповеди Христа. Они не просто учили свою паству, но и показывали, как можно познать Христа не только на словах, но и на практике. Слово Божье было для них своего рода руководством к действию. Потому что познать Христа можно только через чистоту сердца, а его одними словами не очистишь. Если не будем очищать своё сердце, не сможем наполнить его Божественной благодатью», - сказал митрополит Лука.
 
Владыка пожелал следовать примеру святого благоверного князя Александра Невского и не бояться свидетельствовать о своей глубокой вере.
 
«Господь даровал человеку жизнь и наделил его способностями, необходимыми для того, чтобы прожить её достойно. Прожить так, чтобы на её закате не было мучительно больно. Вот только человек расточает эти способности. Теряет их, как теряет с годами здоровье и свои таланты. Знал ли Александр Невский о своих талантах? А может, ему кто-то об этом говорил, или напоминал ему постоянно, что он мудрый, храбрый, смелый? Никто ему об этом не говорил. И вряд ли он сам о себе так думал. Он верил в Бога и стяжал Его Дух. Его душа, наполняясь благодатью Божьей», - пояснил архиерей. 
 
Он отметил, что любой человек, хранящий свою душу в чистоте, очень скоро увидит, насколько она преобразиться Духом Святым, а затем это увидят и все окружающие. «Так происходило и с Александром Невским, который нашел в себе мужество и силу ради родной земли распять свою плоть со страстями и похотями. А страстей у человека в его положении бывает немало. Об этом легко судить по нашему времени. Если у человека есть власть и деньги, то он уже, как правило, глубоко пораженный многим страстями. Во всяком случае, одной из них – стяжательством. Плоть порождает одни только грехи. Грехи становят плодами жизни по плоти. А следует жить по духу», - продолжил митрополит. 
 
Далее владыка объяснил, что значит жить по духу и почему это так важно.
 
«Любая скверна, которая гнездится в нас, есть свидетельство отвержения нами любви Божьей. Жить по духу – значит правильно понимать значение главной добродетели – любви. Любви не плотской, а жертвенной, той самой любви, которую показали Христос и Александр Невский. Жить по духу – значит жить по духу Христову, духу Евангелия. Если хотим жить по этому духу, если называем себя христианами, то и поступать должны по духу. Жить по духу – значит жить добродетельной жизнью», - заключил митрополит Лука. 
 
В тему: Православные сегодня отмечают 800-летие со дня рождения Александра Невского.

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука

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