Глава армянской общины Украины встретился с новым послом Армении

Главное: Сегодня в Киеве прошла встреча руководства Союза армян Украины с новоназначенным послом Республики Армения Владимиром Карапетяном. Стороны выразили готовность к сотрудничеству.

Детали: 10 сентября в центральном офисе Союза армян Украины в Киеве состоялась встреча руководства организации с новым послом Армении. Как сообщает AnalitikaUA.net, глава Союза армян Украины Вилен Шатворян поприветствовал новоназначенного посла Республики Армения Владимира Карапетяна, выразив надежду на еще более тесное сотрудничество между Киевом и Ереваном.

Глава армянской общины Вилен Шатворян представив деятельность Союза армян Украины, рассказал также об инициативах организации в Армении. В частности, о масштабной помощи в ходе 44-дневной войны и после, о благотворительных и социальных программах и скором открытии скейт-парка — подарок от Союза армян Украины столице Армении.

В рамках встречи обсуждался широкий круг вопросов, связанных с деятельностью общины, ее роли в укреплении отношений Украины и Армении.

Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Украине Владимир Карапетян рассказал о внешнеполитических приоритетах официального Еревана, о планах по укреплению отношений между двумя странами. Стороны выразили готовность к сотрудничеству.

Во встрече также приняли участие ряд региональных представителей Союза армян Украины, главы общин, заместители председателя организации и глава Союза армянской молодежи Украины.

В тему: Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна стал единственной всеукраинской организацией, которая объединяет все действующие в стране армянские организации. Союз армян Украины стал первой общественной организацией Украины, которая вошла в реестр прозрачности Европейского Союза. Представительства Союза армян Украины действуют в Киеве, Брюсселе и Ереване.