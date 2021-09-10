Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Глава армянской общины Украины встретился с новым послом Армении

Глава армянской общины Украины встретился с новым послом Армении

Александр Панько
10.09.21 20:24
140
Глава армянской общины Украины встретился с новым послом Армении

Главное: Сегодня в Киеве прошла встреча руководства Союза армян Украины с новоназначенным послом Республики Армения Владимиром Карапетяном. Стороны выразили готовность к сотрудничеству.

Детали: 10 сентября в центральном офисе Союза армян Украины в Киеве состоялась встреча руководства организации с новым послом Армении. Как сообщает AnalitikaUA.net, глава Союза армян Украины Вилен Шатворян поприветствовал новоназначенного посла Республики Армения Владимира Карапетяна, выразив надежду на еще более тесное сотрудничество между Киевом и Ереваном.

Глава армянской общины Вилен Шатворян представив деятельность Союза армян Украины, рассказал также об инициативах организации в Армении. В частности, о масштабной помощи в ходе 44-дневной войны и после, о благотворительных и социальных программах и скором открытии скейт-парка — подарок от Союза армян Украины столице Армении.

В рамках встречи обсуждался широкий круг вопросов, связанных с деятельностью общины, ее роли в укреплении отношений Украины и Армении.

Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Украине Владимир Карапетян рассказал о внешнеполитических приоритетах официального Еревана, о планах по укреплению отношений между двумя странами. Стороны выразили готовность к сотрудничеству.

Во встрече также приняли участие ряд региональных представителей Союза армян Украины, главы общин, заместители председателя организации и глава Союза армянской молодежи Украины.

В тему: Союз армян Украины под руководством Вилена Шатворяна стал единственной всеукраинской организацией, которая объединяет все действующие в стране армянские организации. Союз армян Украины стал первой общественной организацией Украины, которая вошла в реестр прозрачности Европейского Союза. Представительства Союза армян Украины действуют в Киеве, Брюсселе и Ереване.

Тэги: посол, общество, встреча, политика, Вилен Шатворян, Союз армян Украины, сотрудничество, армянская диаспора, новости Украины, Владимир Карапетян

Комментарии

Статьи

10.09.21 09:15

Ракетная дубинка для Дели

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Локдаун или вакцинация: что ожидает Украину со следующей недели
10.09.21 00:01

Локдаун или вакцинация: что ожидает Украину со следующей недели

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Как включить VPN, чтоб открыть незаконно заблокированные сайты. Инструкция
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Украина в крови. Новый крестовый поход Католической церкви. Начало
Vedalife - секта под прикрытием?
Vedalife - секта под прикрытием?
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.09.21 19:19

В украинской рекламе запретили половую дискриминацию
10.09.21 19:00

Главные новости за 10 сентября 2021 года
10.09.21 16:55

Жители аннексированного Крыма столкнулись с проблемой подачи воды
10.09.21 16:40

В Минздраве уточнили, когда именно Украину переведут в «желтую» зону
10.09.21 16:40

В Киево-Печерской лавре рассказали о правилах посещений пещер
10.09.21 16:05

Управделами УПЦ призвал главу МВД взять под личный контроль расследования захватов храмов УПЦ
10.09.21 15:56

Стало известно, как иностранцы могут вакцинироваться от коронавируса в Украине
10.09.21 15:26

В Киево-Печерской лавре 25-26 сентября состоится благотворительная книжная ярмарка
10.09.21 15:21

ЕС продлил санкции против России за Крым и Донбасс
10.09.21 14:55

Стало известно, сколько школ на Киевщине будут работать в штатном режиме в случае усиления карантина
10.09.21 19:00

Главные новости за 10 сентября 2021 года
10.09.21 16:40

В Минздраве уточнили, когда именно Украину переведут в «желтую» зону
10.09.21 15:21

ЕС продлил санкции против России за Крым и Донбасс
10.09.21 14:55

Стало известно, сколько школ на Киевщине будут работать в штатном режиме в случае усиления карантина
10.09.21 13:52

Украинцам назвали три сценария течения заболевания коронавирусом осенью
10.09.21 12:25

Шмыгаль рассказал, будут ли расти коммунальные тарифы в Украине
10.09.21 11:40

В Украине зафиксировали пять случаев опасного заболевания
10.09.21 10:25

Иммунолог дал пугающий прогноз по распространению коронавируса в Украине
10.09.21 09:20

Массовое отравление в хмельницкой школе. Число пострадавших стремительно растет
10.09.21 09:18

Коронавирус в Украине: 3 615 заболевших и 76 погибших
09.09.21 11:39

Ученые создали необычные клетки
09.09.21 11:25

Афганским женщинам запретили заниматься спортом
06.09.21 09:57

В ноябре в Украине могут ввести локдаун
06.09.21 20:03

Индусы создали лекарство от коронавируса
06.09.21 13:55

В Минздраве рассказали, когда школы уйдут на удаленку
04.09.21 13:19

Шева намекнул, что его «ушли» из сборной Украины по футболу
06.09.21 18:06

Скончался Жан-Поль Бельмондо
07.09.21 16:16

Девушка объяснила, зачем устроила стрельбу из арбалета в полтавской школе
04.09.21 13:00

Митрополит Онуфрий рассказал о значении скорбей и трудностей в жизни
05.09.21 05:11

Международный день благотворительности: какой праздник отмечается 5 сентября 2021 года
Фото и Видео
На Запорожье отец маленького пациента набросился с кулаками на хирурга
На Запорожье отец маленького пациента набросился с кулаками на хирурга
На Запорожье отец маленького пациента набросился с кулаками на хирурга
На Запорожье отец маленького пациента набросился с кулаками на хирурга
Месси побил уникальный рекорд Пеле
Месси побил уникальный рекорд Пеле
В киевском парке две пьяные компании устроили грандиозную драку. Есть пострадавшие
В киевском парке две пьяные компании устроили грандиозную драку. Есть пострадавшие
В ОРДЛО массово раздают российские паспорта, которые ничего не стоят
В ОРДЛО массово раздают российские паспорта, которые ничего не стоят
«Слуга народа» Тищенко пытался унести с парламентской трибуны Гео Лероса
«Слуга народа» Тищенко пытался унести с парламентской трибуны Гео Лероса
На Полтавщине малолетки разнесли местное кладбище
На Полтавщине малолетки разнесли местное кладбище
Появилось видео, как под Киевом эпично горела СТО
Появилось видео, как под Киевом эпично горела СТО
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
Во Львове контроллер в трамвае ударил пассажира
Девушку, устроившую стрельбу в полтавской школе, отправили в СИЗО
Девушку, устроившую стрельбу в полтавской школе, отправили в СИЗО
Под Киевом пьяный полицейский спровоцировал ДТП, — СМИ
Под Киевом пьяный полицейский спровоцировал ДТП, — СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.21 08:32

Почему в Украине воспитывают образованных обезьянок, а не мыслящих людей
25.08.21 13:19

Спецслужба сохранила для истории память о публичном доме, в котором бывал... Тарас Шевченко
22.08.21 10:27

Деградация Украины. Кто виноват?
04.08.21 18:42

Гривну ждет новый виток обесценивания

Опрос

Кто создал коронавирус?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.