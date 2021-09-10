Главное: В Минздраве анонсировали показательные рейды для борьбы с «антимасочниками». К рейдам привлекут правоохранителей.

Детали: В Украине усилят контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах. Об этом сказал заместитель министра — главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, сообщает УНИАН.

Он уточнил, что к проверкам привлекут правоохранителей. И напомнил, что масочный режим предусмотрен во всех карантинных зонах.

«Мы действительно уже несколько раз общались с Национальной полицией, мы будем начинать с показательных рейдов. Мы понимаем, что, например, в аэропорту „Борисполь“ сейчас не контролируется ровным счетом ничего и об этом есть сообщения в СМИ», — сказал он.

Кузин уточнил, что рейды будут проводить на объектах критической инфраструктуры не только в Киеве, но и в регионах.

«Также с Нацполицией сейчас прорабатываются более жесткие меры по контролю использования средств индивидуальной защиты», — добавил он.

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