В Минздраве уточнили, когда именно Украину переведут в «желтую» зону

Главное: По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, «желтый» уровень эпидемической опасности в Украине будет введен после того, как предложенные Минздравом изменения будут приняты в правительстве. Соответствующие изменения вступят в силу через 7 дней после одобрения их правительством.

Детали: Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине могут внедрить «желтый» уровень эпидемической опасности. Об этом он сообщил в комментарии журналистам, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос относительно оснований для введения «желтой» зоны карантина по всей стране, чиновник пояснил: «Принято решение, что „желтый“ уровень эпидемической опасности мы введем после того, как предложенные Минздравом изменения будут приняты в правительстве. Сейчас мы за эту неделю прошли согласование со всеми центральными органами исполнительной власти и отрабатываем юридические правки с Министерством юстиции. И как только будет заключение Минюста, мы будем просить премьера созвать внеочередное заседание правительства, чтобы рассмотреть вопрос внесения изменений в постановление об адаптивном карантине».

Соответствующие изменения, добавил Ляшко, вступят в силу через 7 дней после одобрения их правительством.

«И тогда будут все основания национальной комиссии ТЭБ и ЧС собраться и объявить на территории Украины „желтый“ уровень эпидемической опасности. А „красный“ уровень эпидопасности будет устанавливаться для определенной конкретной области», — добавил Ляшко.

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