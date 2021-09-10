Великобритания выбросит почти миллион доз вакцины от коронавируса

Главное: Власти Великобритании вынуждены выбросить 800 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Причина тому — истечение срока годности.

Детали: В Великобритании выбросят 800 тысяч доз вакцины от коронавируса — AstraZeneca. Об этом сообщает The Telegraph.

Причиной тому является истечение в августе срока годности препарата. Данная партия была предназначена для вакцинации молодого населения страны.

Однако случаи образования тромбов после прививки AstraZeneca среди молодежи вызвали беспокойство у правительства, которое рекомендовало данной группе населения воздержаться от вакцинации этим препаратом.

Как отмечают СМИ, медики неоднократно обращались к властям с просьбой перенаправить вакцины в другие страны, которым критически необходимые препараты от коронавируса.

«Мы расстроены, потому как знаем, что они нужны странам третьего мира, а мы выбрасываем их в мусорное ведро», — говорится в сообщении.

В тему: Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призывает богатые страны отказаться до конца года от бустерной дозы вакцины от коронавируса. Он призвал богатые страны и производителей вакцин отдать приоритет иммунизации медицинских работников и уязвимых групп населения в бедных странах, а не бустерам — третьим дозам.