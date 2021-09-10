В Чернигове горело общежитие лицея

Главное: В Чернигове произошел пожар в общежитии. Никто не пострадал.

Детали: Минувшей ночью в Чернигове произошло ЧП. О нем поведали в ГСЧС.

Сообщается, что в одной из комнат на втором этаже девятиэтажного общежития Черниговского профессионального лицея железнодорожного транспорта вспыхнул пожар.

Пламя удалось оперативно потушить. Никто не пострадал. Огонь повредил вещи домашнего обихода и внутреннюю облицовку стен.

Информируется: «Во время ликвидации пожара были эвакуированы 49 человек, которых пожарные вывели на свежий воздух по лестничной клетке».

Сейчас устанавливаются причины пожара.

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