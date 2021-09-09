Сборная Украины снова играет вничью. На этот раз с Чехией

Главное: Сборная Украины по футболу провела контрольный матч против Чехии. Поединок завершился вничью 1:1.

Детали: Сегодня, 8 сентября, сборная Украины по футболу на выезде провела контрольный поединок против сборной Чехии.

Обе команды пропускали тур отбора к Чемпионату Европы, поэтому договорились сыграть «товарняк». Начало встречи осталось за хозяевами поля, которые создали приличное количество опасных моментов у ворот Бойко. Но выгоду извлечь из этого не смогли.

Со временем освоились на поле и украинцы, а уже на 27-й минуте наши ребята даже вышли вперед — великолепным ударом отличился Корниенко.

Во втором тайме хозяева поля имели много шансов для того, чтобы отыграться, но сумели это сделать лишь на последних секундах добавленного арбитром времени — точным ударом прямо в «девятку» отметился Выдра.

Как результат — ничья 1:1.

В тему: Под руководством Александра Петракова сборная Украины до этого также дважды сыграла вничью: сначала с Казахстаном на выезде 2:2, а потом с Францией в Киеве 1:1.